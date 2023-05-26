T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/304 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlarDSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescildavası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/04/2023
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 16/06/2023SAAT: 10:00
|Dosya no:
|Mah/Köy
|Ada /Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alanın m2 si
|2023/304
|Oruçbeyli
|103 ada,10 parsel
|Haşim Demir
|20.643,67m2
|2023/305
|Oruçbeyli
|103 ada 15 paresl
|Adnan Şen
|40.617,37 m2
|2023/306
|Oruçbeyli
|103 ada,16 parsel
|Bahattin Çetin
Nedim Çetin
|18.619,86 m2
|2023/307
|Oruçbeyli
|104 ada,1 parsel
|Emine Emir
Fatma Hata
Levent Hata
Mesude Gürler Mesut Hata Müeddet Baykut Naci Dursun
Nuray Yeterkullar Recep Küçükmidil Şerif Küçükmidil Şerife Gırlangıç Şöhret Keçici Vasfiye Aytekin Zeki Hata
Zeliha Üner
|4.715,88 m2
|2023/308
|Oruçbeyli
|104 ada,3 parsel
|Emine Emir
Fatma Hata
Levent Hata
Mesude Gürler Mesut Hata Müeddet Baykut Naci Dursun
Nuray Yeterkullar Recep Küçükmidil Şerif Küçükmidil Şerife Gırlangıç Şöhret Keçici Vasfiye Aytekin Zeki Hata
Zeliha Üner
|5.543,98 m2
|2023/309
|Oruçbeyli
|104 ada,4 parsel
|Emine Emir
Fatma Hata
Levent Hata
Mesude Gürler Mesut Hata Müeddet Baykut Naci Dursun
Nuray Yeterkullar Recep Küçükmidil Şerif Küçükmidil Şerife Gırlangıç Şöhret Keçici Vasfiye Aytekin Zeki Hata
Zeliha Üner
|1.312,36 m2
|2023/310
|Oruçbeyli
|105 ada, 1 parsel
|Emine Emir
Fatma Hata
Levent Hata
Mesude Gürler
Mesut Hata
Müeddet Baykut
Naci Dursun
Nuray Yeterkullar
Recep Küçükmidil
Şerif Küçükmidil
Şerife Gırlangıç
Şöhret Keçici
Vasfiye Aytekin
Zeki Hata
Zeliha Üner
|8.107,33 m2
|2023/311
|Oruçbeyli
|106 ada, 6 parsel
|Ali Mutlu
|14.305,76 m2
|2023/312
|Oruçbeyli
|106 ada, 9 parsel
|Ayşe Çetin
Metin Çetin
|6.033,29 m2
|2023/313
|Oruçbeyli
|106 ada, 10 parsel
|Mert Çetin
|6.229,54 m2
|2023/314
|Oruçbeyli
|106 ada,11parsel
|Bilal Bilgi
Refik Bilgi
|3.105,02 m2
|2023/315
|Oruçbeyli
|106 ada 12 parsel
|Mert Çetin
|3.704,60 m2
|2023/316
|Oruçbeyli
|106 ada,14 parsel
|Bilal Bilgi
Refik Bilgi
|3.729,78 m2
|2023/317
|Oruçbeyli
|106 ada,17 parsel
|Mert Çetin
|5.989,45 m2
|2023/318
|Oruçbeyli
|106 ada,19 parsel
|Mert Çetin
|2.326,99 m2
|2023/319
|Oruçbeyli
|106 ada,22 parsel
|Bilal Bilgi
Refik Bilgi
|2.383,82 m2
|2023/320
|Oruçbeyli
|106 ada, 24 parsel
|Mert Çetin
|3.842,47 m2
|2023/321
|Oruçbeyli
|106 ada, 25 parsel
|Bilal Bilgi
Refik Bilgi
|4.333,71 m2
|2023/322
|Oruçbeyli
|106 ada, 26 parsel
|Mert Çetin
|3.221,00 m2
|2023/323
|Oruçbeyli
|106 ada, 27 parsel
|Ayşe Çetin
Metin Çetin
|3.600,46 m2
|2023/324
|Oruçbeyli
|107 ada,2 parsel
|Hacer Zehra Çetin
|10.885,22 m2
|2023/325
|Oruçbeyli
|107 ada 3 parsel
|Ayşe Çetin
|12.534,40 m2
|2023/326
|Oruçbeyli
|106 ada, 27 parsel
|Hasan Eriz
|10.323,09 m2
|2023/327
|Yukarıkılıçlı
|106 ada, 30 parsel
|Mustafa Varhan
Hasan Varhan
Kevser İrkil
Özgül İrge
|26.438,88 m2
|2023/328
|Yukarıkılıçlı
|109 ada, 1 parsel
|Suat Özeren
Hülya Sözgen
Sema Karaer
Kadir Bayram
|1.138,74 m2
|2023/329
|Yukarıkılıçlı
|110 ada, 1 parsel
|Şerife Bayram
|5.499,75 m2
|2023/330
|Yukarılıçlı
|111 ada, 1 parsel
|Mesut Dalyan
Osman Dalyam
|4.108,49 m2
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01835311