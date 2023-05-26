T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/304 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlarDSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescildavası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/04/2023
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 16/06/2023SAAT: 10:00

Dosya no:Mah/KöyAda /ParselMalikKamulaştırılacak alanın m2 si
2023/304Oruçbeyli103 ada,10 parselHaşim Demir20.643,67m2
2023/305Oruçbeyli103 ada 15 pareslAdnan Şen40.617,37 m2
2023/306Oruçbeyli103 ada,16 parselBahattin Çetin
Nedim Çetin		18.619,86 m2
2023/307Oruçbeyli104 ada,1 parselEmine Emir
Fatma Hata
Levent Hata
Mesude Gürler Mesut Hata Müeddet Baykut Naci Dursun
Nuray Yeterkullar Recep Küçükmidil Şerif Küçükmidil Şerife Gırlangıç Şöhret Keçici Vasfiye Aytekin Zeki Hata
Zeliha Üner		4.715,88 m2
2023/308Oruçbeyli104 ada,3 parselEmine Emir
Fatma Hata
Levent Hata
Mesude Gürler Mesut Hata Müeddet Baykut Naci Dursun
Nuray Yeterkullar Recep Küçükmidil Şerif Küçükmidil Şerife Gırlangıç Şöhret Keçici Vasfiye Aytekin Zeki Hata
Zeliha Üner		5.543,98 m2
2023/309Oruçbeyli104 ada,4 parselEmine Emir
Fatma Hata
Levent Hata
Mesude Gürler Mesut Hata Müeddet Baykut Naci Dursun
Nuray Yeterkullar Recep Küçükmidil Şerif Küçükmidil Şerife Gırlangıç Şöhret Keçici Vasfiye Aytekin Zeki Hata
Zeliha Üner		1.312,36 m2
2023/310Oruçbeyli105 ada, 1 parselEmine Emir
Fatma Hata
Levent Hata
Mesude Gürler
Mesut Hata
Müeddet Baykut
Naci Dursun
Nuray Yeterkullar
Recep Küçükmidil
Şerif Küçükmidil
Şerife Gırlangıç
Şöhret Keçici
Vasfiye Aytekin
Zeki Hata
Zeliha Üner		8.107,33 m2
2023/311Oruçbeyli106 ada, 6 parselAli Mutlu14.305,76 m2
2023/312Oruçbeyli106 ada, 9 parselAyşe Çetin
Metin Çetin		6.033,29 m2
2023/313Oruçbeyli106 ada, 10 parselMert Çetin6.229,54 m2
2023/314Oruçbeyli106 ada,11parselBilal Bilgi
Refik Bilgi		3.105,02 m2
2023/315Oruçbeyli106 ada 12 parselMert Çetin3.704,60 m2
2023/316Oruçbeyli106 ada,14 parselBilal Bilgi
Refik Bilgi		3.729,78 m2
2023/317Oruçbeyli106 ada,17 parselMert Çetin5.989,45 m2
2023/318Oruçbeyli106 ada,19 parselMert Çetin2.326,99 m2
2023/319Oruçbeyli106 ada,22 parselBilal Bilgi
Refik Bilgi		2.383,82 m2
2023/320Oruçbeyli106 ada, 24 parselMert Çetin3.842,47 m2
2023/321Oruçbeyli106 ada, 25 parselBilal Bilgi
Refik Bilgi		4.333,71 m2
2023/322Oruçbeyli106 ada, 26 parselMert Çetin3.221,00 m2
2023/323Oruçbeyli106 ada, 27 parselAyşe Çetin
Metin Çetin		3.600,46 m2
2023/324Oruçbeyli107 ada,2 parselHacer Zehra Çetin10.885,22 m2
2023/325Oruçbeyli107 ada 3 parselAyşe Çetin12.534,40 m2
2023/326Oruçbeyli106 ada, 27 parselHasan Eriz10.323,09 m2
2023/327Yukarıkılıçlı106 ada, 30 parselMustafa Varhan
Hasan Varhan
Kevser İrkil
Özgül İrge		26.438,88 m2
2023/328Yukarıkılıçlı109 ada, 1 parselSuat Özeren
Hülya Sözgen
Sema Karaer
Kadir Bayram		1.138,74 m2
2023/329Yukarıkılıçlı110 ada, 1 parselŞerife Bayram5.499,75 m2
2023/330Yukarılıçlı111 ada, 1 parselMesut Dalyan
Osman Dalyam		4.108,49 m2
#ilangovtr BASIN NO: ILN01835311