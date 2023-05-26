T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/304 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlarDSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescildavası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/04/2023

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 16/06/2023SAAT: 10:00

Dosya no: Mah/Köy Ada /Parsel Malik Kamulaştırılacak alanın m2 si 2023/304 Oruçbeyli 103 ada,10 parsel Haşim Demir 20.643,67m2 2023/305 Oruçbeyli 103 ada 15 paresl Adnan Şen 40.617,37 m2 2023/306 Oruçbeyli 103 ada,16 parsel Bahattin Çetin

Nedim Çetin 18.619,86 m2 2023/307 Oruçbeyli 104 ada,1 parsel Emine Emir

Fatma Hata

Levent Hata

Mesude Gürler Mesut Hata Müeddet Baykut Naci Dursun

Nuray Yeterkullar Recep Küçükmidil Şerif Küçükmidil Şerife Gırlangıç Şöhret Keçici Vasfiye Aytekin Zeki Hata

Zeliha Üner 4.715,88 m2 2023/308 Oruçbeyli 104 ada,3 parsel Emine Emir

Fatma Hata

Levent Hata

Mesude Gürler Mesut Hata Müeddet Baykut Naci Dursun

Nuray Yeterkullar Recep Küçükmidil Şerif Küçükmidil Şerife Gırlangıç Şöhret Keçici Vasfiye Aytekin Zeki Hata

Zeliha Üner 5.543,98 m2 2023/309 Oruçbeyli 104 ada,4 parsel Emine Emir

Fatma Hata

Levent Hata

Mesude Gürler Mesut Hata Müeddet Baykut Naci Dursun

Nuray Yeterkullar Recep Küçükmidil Şerif Küçükmidil Şerife Gırlangıç Şöhret Keçici Vasfiye Aytekin Zeki Hata

Zeliha Üner 1.312,36 m2 2023/310 Oruçbeyli 105 ada, 1 parsel Emine Emir

Fatma Hata

Levent Hata

Mesude Gürler

Mesut Hata

Müeddet Baykut

Naci Dursun

Nuray Yeterkullar

Recep Küçükmidil

Şerif Küçükmidil

Şerife Gırlangıç

Şöhret Keçici

Vasfiye Aytekin

Zeki Hata

Zeliha Üner 8.107,33 m2 2023/311 Oruçbeyli 106 ada, 6 parsel Ali Mutlu 14.305,76 m2 2023/312 Oruçbeyli 106 ada, 9 parsel Ayşe Çetin

Metin Çetin 6.033,29 m2 2023/313 Oruçbeyli 106 ada, 10 parsel Mert Çetin 6.229,54 m2 2023/314 Oruçbeyli 106 ada,11parsel Bilal Bilgi

Refik Bilgi 3.105,02 m2 2023/315 Oruçbeyli 106 ada 12 parsel Mert Çetin 3.704,60 m2 2023/316 Oruçbeyli 106 ada,14 parsel Bilal Bilgi

Refik Bilgi 3.729,78 m2 2023/317 Oruçbeyli 106 ada,17 parsel Mert Çetin 5.989,45 m2 2023/318 Oruçbeyli 106 ada,19 parsel Mert Çetin 2.326,99 m2 2023/319 Oruçbeyli 106 ada,22 parsel Bilal Bilgi

Refik Bilgi 2.383,82 m2 2023/320 Oruçbeyli 106 ada, 24 parsel Mert Çetin 3.842,47 m2 2023/321 Oruçbeyli 106 ada, 25 parsel Bilal Bilgi

Refik Bilgi 4.333,71 m2 2023/322 Oruçbeyli 106 ada, 26 parsel Mert Çetin 3.221,00 m2 2023/323 Oruçbeyli 106 ada, 27 parsel Ayşe Çetin

Metin Çetin 3.600,46 m2 2023/324 Oruçbeyli 107 ada,2 parsel Hacer Zehra Çetin 10.885,22 m2 2023/325 Oruçbeyli 107 ada 3 parsel Ayşe Çetin 12.534,40 m2 2023/326 Oruçbeyli 106 ada, 27 parsel Hasan Eriz 10.323,09 m2 2023/327 Yukarıkılıçlı 106 ada, 30 parsel Mustafa Varhan

Hasan Varhan

Kevser İrkil

Özgül İrge 26.438,88 m2 2023/328 Yukarıkılıçlı 109 ada, 1 parsel Suat Özeren

Hülya Sözgen

Sema Karaer

Kadir Bayram 1.138,74 m2 2023/329 Yukarıkılıçlı 110 ada, 1 parsel Şerife Bayram 5.499,75 m2 2023/330 Yukarılıçlı 111 ada, 1 parsel Mesut Dalyan

Osman Dalyam 4.108,49 m2