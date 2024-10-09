T.C. Tekirdağ 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

İ L A N

T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2024/239 Esas

HAZİNE ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mah, 91 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen Hasan isimli şahsın yapılan adres araştırmalarına rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığı, şahsı tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mah, 91 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen Hasan isimli Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 03/10/2024