T.C. Tekirdağ 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/238 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 16/09/2024
İLİ : TEKİRDAĞ
İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA
DURUŞMA TARİHİ : 11/10/2024
SAAT: 09.00
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2024/238
|Semetli
|108/58
|Akgül Nergiz
Ayşe Esen
Aytül Bahadır
Bahattin Nergiz
Bilsen Oruç
Hayrettin Nergiz
Humiser İktu
Nurettin Nergiz
Nursel Günaylar
Zeliha Negiz
Zilfikar Nergiz
|514,08 m2
|2024/239
|Semetli
|108/87
|Hüseyin Duygu
|640,70 m2
|2024/240
|Semetli
|117/3
|Cemile Uruç
Cevriye Uruç
Erdal Uruç
Sema Çınar
Şenol Uruç
|419,33 m2
|2024/241
|Semetli
|117/37
|Alaska Giyim Tekstil
|3.210,01 m2
|2024/242
|Semetli
|117/42
|Volkan Baykut
Osman Baykut
Mukadder Baykut
|608,79 m2
|2024/243
|Oruçbeyli
|130/2
|Ahmet Akın
Hanife Çakır
Kerim Akın
Kürşad Tunalı
Necati Tunalı
Nedim Akın
Osman Akın
Özüm Ekiz
Sevilay Türksever
Süleyman Çakır
Turhan Fevzi Tunalı
Yurdagül Çakır
|1.744,19 m2
|2024/244
|Oruçbeyli
|154/1
|Murat Kısıkçılar
|167,59 m2
|2024/245
|Karaçalı
|136/35
|Hasan Bilgi
Sabiha Dişlioğlu
Seyfiye Devlet
|1.856,92 m2
|2024/246
|İnecik
|110/71
|Esma Kara
İbrahim Günay
Naim Günay
Saim Günay
Sebahat Günay
Sevim Günay
Şermin Şen
|199,95 m2
|2024/247
|İnecik
|110/73
|İbrahim Günay
Naim Günay
Sevim Günay
Sebahat Günay
Saim Günay
Esma Kara
Şermin Şen
|369,52 m2
|2024/248
|İnecik
|110/75
|Ahmet Taner Günay
Fikret Günay
Hasan Günay
|28.694,02 m2
|2024/249
|Ferhadanlı
|158/61
|Ayşe Üstek
Emine Durmaz
Emine Kara
Esma Eren
Fatma Can
Fatma Yelken
Halime İbiş
Hikmet Şen
Meliha Sert
Müzeyyen Yıldız
Nursen Yılmaz
Nurten Günay
Saim Üstek
|9.523,99 m2
|2024/250
|Ferhadanlı
|162/55
|Halil Bayrak
|5.966,15 m2
|2024/251
|Ferhadanlı
|162/58
|Ayşe Dırak
Gülşen Gülsen
Harun İbiş
Hasan İbiş
Kamil Akbaş
Naim İbiş
Ruşen Has
|4.594,39 m2
|2024/252
|Ferhadanlı
|162/60
|Ergin Şanlı
Hasan Şanlı
|29.430,73 m2
|2024/253
|Ferhadanlı
|162/62
|Ergin Şanlı
Hasan Şanlı
|137,58 m2
|2024/254
|Ferhadanlı
|162/63
|Esma Çalış
Hamide Çalış
Halit Günal
|137,58 m2
#ilangovtr BASIN NO: ILN02099300