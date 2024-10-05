T.C. Tekirdağ 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2024 / 00:01

T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/238 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 16/09/2024

İLİ : TEKİRDAĞ

İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA

DURUŞMA TARİHİ : 11/10/2024

SAAT: 09.00

Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2024/238 Semetli 108/58 Akgül Nergiz

Ayşe Esen

Aytül Bahadır

Bahattin Nergiz

Bilsen Oruç

Hayrettin Nergiz

Humiser İktu

Nurettin Nergiz

Nursel Günaylar

Zeliha Negiz

Zilfikar Nergiz 514,08 m2 2024/239 Semetli 108/87 Hüseyin Duygu 640,70 m2 2024/240 Semetli 117/3 Cemile Uruç

Cevriye Uruç

Erdal Uruç

Sema Çınar

Şenol Uruç 419,33 m2 2024/241 Semetli 117/37 Alaska Giyim Tekstil 3.210,01 m2 2024/242 Semetli 117/42 Volkan Baykut

Osman Baykut

Mukadder Baykut 608,79 m2 2024/243 Oruçbeyli 130/2 Ahmet Akın

Hanife Çakır

Kerim Akın

Kürşad Tunalı

Necati Tunalı

Nedim Akın

Osman Akın

Özüm Ekiz

Sevilay Türksever

Süleyman Çakır

Turhan Fevzi Tunalı

Yurdagül Çakır 1.744,19 m2 2024/244 Oruçbeyli 154/1 Murat Kısıkçılar 167,59 m2 2024/245 Karaçalı 136/35 Hasan Bilgi

Sabiha Dişlioğlu

Seyfiye Devlet 1.856,92 m2 2024/246 İnecik 110/71 Esma Kara

İbrahim Günay

Naim Günay

Saim Günay

Sebahat Günay

Sevim Günay

Şermin Şen 199,95 m2 2024/247 İnecik 110/73 İbrahim Günay

Naim Günay

Sevim Günay

Sebahat Günay

Saim Günay

Esma Kara

Şermin Şen 369,52 m2 2024/248 İnecik 110/75 Ahmet Taner Günay

Fikret Günay

Hasan Günay 28.694,02 m2 2024/249 Ferhadanlı 158/61 Ayşe Üstek

Emine Durmaz

Emine Kara

Esma Eren

Fatma Can

Fatma Yelken

Halime İbiş

Hikmet Şen

Meliha Sert

Müzeyyen Yıldız

Nursen Yılmaz

Nurten Günay

Saim Üstek 9.523,99 m2 2024/250 Ferhadanlı 162/55 Halil Bayrak 5.966,15 m2 2024/251 Ferhadanlı 162/58 Ayşe Dırak

Gülşen Gülsen

Harun İbiş

Hasan İbiş

Kamil Akbaş

Naim İbiş

Ruşen Has 4.594,39 m2 2024/252 Ferhadanlı 162/60 Ergin Şanlı

Hasan Şanlı 29.430,73 m2 2024/253 Ferhadanlı 162/62 Ergin Şanlı

Hasan Şanlı 137,58 m2