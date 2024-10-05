T.C. Tekirdağ 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi:

T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/238 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 16/09/2024

İLİ : TEKİRDAĞ
İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA
DURUŞMA TARİHİ : 11/10/2024
SAAT: 09.00

Dosya NoMahalle/KöyAda/ParselMalikKamulaştırılacak alan m2 si
2024/238Semetli108/58Akgül Nergiz
Ayşe Esen
Aytül Bahadır
Bahattin Nergiz
Bilsen Oruç
Hayrettin Nergiz
Humiser İktu
Nurettin Nergiz
Nursel Günaylar
Zeliha Negiz
Zilfikar Nergiz		514,08 m2
2024/239Semetli108/87Hüseyin Duygu640,70 m2
2024/240Semetli117/3Cemile Uruç
Cevriye Uruç
Erdal Uruç
Sema Çınar
Şenol Uruç		419,33 m2
2024/241Semetli117/37Alaska Giyim Tekstil3.210,01 m2
2024/242Semetli117/42Volkan Baykut
Osman Baykut
Mukadder Baykut		608,79 m2
2024/243Oruçbeyli130/2Ahmet Akın
Hanife Çakır
Kerim Akın
Kürşad Tunalı
Necati Tunalı
Nedim Akın
Osman Akın
Özüm Ekiz
Sevilay Türksever
Süleyman Çakır
Turhan Fevzi Tunalı
Yurdagül Çakır		1.744,19 m2
2024/244Oruçbeyli154/1Murat Kısıkçılar167,59 m2
2024/245Karaçalı136/35Hasan Bilgi
Sabiha Dişlioğlu
Seyfiye Devlet		1.856,92 m2
2024/246İnecik110/71Esma Kara
İbrahim Günay
Naim Günay
Saim Günay
Sebahat Günay
Sevim Günay
Şermin Şen		199,95 m2
2024/247İnecik110/73İbrahim Günay
Naim Günay
Sevim Günay
Sebahat Günay
Saim Günay
Esma Kara
Şermin Şen		369,52 m2
2024/248İnecik110/75Ahmet Taner Günay
Fikret Günay
Hasan Günay		28.694,02 m2
2024/249Ferhadanlı158/61Ayşe Üstek
Emine Durmaz
Emine Kara
Esma Eren
Fatma Can
Fatma Yelken
Halime İbiş
Hikmet Şen
Meliha Sert
Müzeyyen Yıldız
Nursen Yılmaz
Nurten Günay
Saim Üstek		9.523,99 m2
2024/250Ferhadanlı162/55Halil Bayrak5.966,15 m2
2024/251Ferhadanlı162/58Ayşe Dırak
Gülşen Gülsen
Harun İbiş
Hasan İbiş
Kamil Akbaş
Naim İbiş
Ruşen Has		4.594,39 m2
2024/252Ferhadanlı162/60Ergin Şanlı
Hasan Şanlı		29.430,73 m2
2024/253Ferhadanlı162/62Ergin Şanlı
Hasan Şanlı		137,58 m2
2024/254Ferhadanlı162/63Esma Çalış
Hamide Çalış
Halit Günal		137,58 m2

#ilangovtr BASIN NO: ILN02099300