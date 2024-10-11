T.C. Tercan Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/92 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzincan İli Tercan İlçesi Köprübaşı Mahallesinde kain 101 ada, 25 parsel numaralı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİŞAN BAKAR, ERDOĞAN BAKAR, EYÜP BAKAR, HANIM BAKAR, MAKPULE YARAR, TEKİN BAKAR, YADİGAR BAKAR MEHMET BAKAR, ZEYNEP BAKAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS NO : 2024/93 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Erzincan İli Tercan İlçesi Köprübaşı Mahallesinde kain 101 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİRIZA ALDUT, ÇİĞDEM GÜVEN, ELİF ARSLAN, ENGİN YÜKSEL, HAKKI ALDUT, HANIM YÜKSEL, HASAN ALDUT, HASAN HÜSEYİN ALDUT, HASGÜL ÖZCAN, HÜSEYİN YALÇIN, İSMAİL YÜKSEL, İSMET ALDUT, MESUT YALÇIN, MESUT YÜKSEL, METİN YÜKSEL'a Vesayeten ALİASKER YÜKSEL, NEVİM ÇAKIR, NEZAKET CAN, NURAN AĞACIK, NURAN EROĞLU, NURCAN ALDUT, NURCAN ÖZYOL, NURGÜL YÜKSEL, SAADET TEKİN, SABRİYE TOK, SARAY UYANIK, SELMA AKAR, SEVDA TOK, SEVİM YÜKSEL, SİNAN YÜKSEL, SONGÜL DONMAZ, ŞEVKET ALDUT, VAHAP ALDUT, ZEYNAL ABİDİN ALDUT, ALİ ALDUT, FATMA ALDUT, FATMA YÜKSEL, GÜLÜZAR YÜKSEL,GÜZEL ALDUT, MEHMET ALDUT, MUSTAFA YÜKSEL, ÖZLEM YÜKSEL, RIZA YÜKSEL,SACİDE ALDUT, SANİYE YALÇIN, SULTAN YALÇIN, SÜLEYMAN YALÇIN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS NO : 2024/94 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzincan İli TERCAN İlçesi SUCUALİ Mahallesinde kain 101 ada, 12 parsel numaralı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : CEZAYİR ÇETİNKAYA, FİKRİ BAKAR, HAYRİYE SAVAŞ, HÜSNİYE BAKAR, LÜTFİ BAKAR, RIZA BAKAR, ŞENGÜL AĞACIK,ALİ BAKAR, BİRGÜL BAKAR, HANIM BAKAR,MERYEM BAKAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS NO : 2024/95 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzincan İli TERCAN İlçesi SUCUALİ Mahallesinde kain 102 ada, 12 parsel numaralı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : ADNAN POLAT, HATAYİ POLAT, HÜSEYİN POLAT, MAKBULE TEPELİ, COŞKUN POLAT, HASAN POLAT, MEHMET POLAT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS NO : 2024/96 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzincan İli TERCAN İlçesi SUCUALİ Mahallesinde kain 102 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİM DUMLU, BÜLENT DUMLU, ERGÜN ATAMAN DUMLU, KAZİM DUMLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/92 Esas, 2024/93 Esas, 2024/94 Esas, 2024/95 Esas ve 2024/96 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/09/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02102350