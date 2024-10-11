T.C. Tercan Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 / 00:01

T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/92 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli Tercan İlçesi Köprübaşı Mahallesinde kain 101 ada, 25 parsel numaralı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİŞAN BAKAR, ERDOĞAN BAKAR, EYÜP BAKAR, HANIM BAKAR, MAKPULE YARAR, TEKİN BAKAR, YADİGAR BAKAR MEHMET BAKAR, ZEYNEP BAKAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2024/93 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Erzincan İli Tercan İlçesi Köprübaşı Mahallesinde kain 101 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİRIZA ALDUT, ÇİĞDEM GÜVEN, ELİF ARSLAN, ENGİN YÜKSEL, HAKKI ALDUT, HANIM YÜKSEL, HASAN ALDUT, HASAN HÜSEYİN ALDUT, HASGÜL ÖZCAN, HÜSEYİN YALÇIN, İSMAİL YÜKSEL, İSMET ALDUT, MESUT YALÇIN, MESUT YÜKSEL, METİN YÜKSEL'a Vesayeten ALİASKER YÜKSEL, NEVİM ÇAKIR, NEZAKET CAN, NURAN AĞACIK, NURAN EROĞLU, NURCAN ALDUT, NURCAN ÖZYOL, NURGÜL YÜKSEL, SAADET TEKİN, SABRİYE TOK, SARAY UYANIK, SELMA AKAR, SEVDA TOK, SEVİM YÜKSEL, SİNAN YÜKSEL, SONGÜL DONMAZ, ŞEVKET ALDUT, VAHAP ALDUT, ZEYNAL ABİDİN ALDUT, ALİ ALDUT, FATMA ALDUT, FATMA YÜKSEL, GÜLÜZAR YÜKSEL,GÜZEL ALDUT, MEHMET ALDUT, MUSTAFA YÜKSEL, ÖZLEM YÜKSEL, RIZA YÜKSEL,SACİDE ALDUT, SANİYE YALÇIN, SULTAN YALÇIN, SÜLEYMAN YALÇIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2024/94 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli TERCAN İlçesi SUCUALİ Mahallesinde kain 101 ada, 12 parsel numaralı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : CEZAYİR ÇETİNKAYA, FİKRİ BAKAR, HAYRİYE SAVAŞ, HÜSNİYE BAKAR, LÜTFİ BAKAR, RIZA BAKAR, ŞENGÜL AĞACIK,ALİ BAKAR, BİRGÜL BAKAR, HANIM BAKAR,MERYEM BAKAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2024/95 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli TERCAN İlçesi SUCUALİ Mahallesinde kain 102 ada, 12 parsel numaralı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : ADNAN POLAT, HATAYİ POLAT, HÜSEYİN POLAT, MAKBULE TEPELİ, COŞKUN POLAT, HASAN POLAT, MEHMET POLAT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS NO : 2024/96 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli TERCAN İlçesi SUCUALİ Mahallesinde kain 102 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİM DUMLU, BÜLENT DUMLU, ERGÜN ATAMAN DUMLU, KAZİM DUMLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/92 Esas, 2024/93 Esas, 2024/94 Esas, 2024/95 Esas ve 2024/96 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/09/2024