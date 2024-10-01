T.C. Terme 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2024 / 00:01

T.C. TERME 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine kamulaştırma kanununun 10. maddesi uyarınca bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz üzerinde daimi irtifak hakkının ve pilon yerleri için mülkiyet hakkının davacı idare adına tapuya tescilini talep etmişlerdir.

A-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler ile daimi irtifak kamulaştırması yapılan kısımların yüz ölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

B-Kamulaştırma TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılmaktadır.

C-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanununun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

D-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’ne yöneltilecektir.

E-Kamulaştırma Kanununun 14. maddesi öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemenizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idare lehine daimi irtifak hakkının tescil edileceği,

F-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Terme Şubesine yatırılacağı,

G-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği İLANEN DUYRULUR.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN VE AÇILAN

DAVALARIN LİSTESİ

SIRA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA - PARSEL NİTELİĞİ TOPLAM M2 KAMULAŞTIRMA M2 DOSYA NO 1 Samsun Terme Yalı 42 ada 6 parsel Kavaklık 23,393,73 940,12 2024/296

1.Davut Aydın (Hüseyin Oğlu ) 2.Yılmaz Aydın (Hüseyin Oğlu )3.Mehmet Aydın (Hüseyin Oğlu )

4.Necati Aydın (Hüseyin Oğlu )

5.Yusuf Aydın (Hüseyin Oğlu )

#ilangovtr BASIN NO: ILN02095874