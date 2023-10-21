T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 21 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/496 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/496 esas EROL ARSLAN adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi SOMAK mah. 151 ada 2parselsayıda kayıtlı taşınmazın 36,82m²'lik kısmının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi SOMAK mah. 151 ada 2 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın36,82 m²'lik kısmı için 440,74 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 08/09/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur.02/10/2023