T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/497 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/497 esas Seyfi YOLDAŞ adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Somak mah. 111 ada 23 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 427,96m²'lik kısmının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi Somak mah. 111 ada 23 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 427,96 m²'lik kısmı için 6.364,32 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 08/09/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur. . 02/10/2023