T.C. Tirebolu Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2024 / 00:01

T.C. TİREBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2022/503 Esas

Dava konusu Giresun İli Tirebolu İlçesi Çarşı Mahallesi 68 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde tescil dışı yapılan alanın tapu kaydının davacılar Hayri Usta, Ayşe Usta, Fikriye Usta, Selahattin Usta, Necati Usta, Zeki Usta, Sebahat Usta'nın Murisi Ali Usta adına tesciline karar verilmesinin talep edildiği, TMK.nun 713/4 ve 713/5.maddeleri hükmü uyarınca Giresun ili Tirebolu ilçesi Çarşı Mahallesi, 68 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin bu bölümün davacı ya da davacı murislerin zilyetliğinde olup olmadığı, yasal koşulların gerçekleşmediğine dair Tirebolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/503 Esas sayılı dosyasına bildirimde bulunulabileceği hususu ihtar olunur.8/2/2024

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