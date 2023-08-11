T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2023 / 00:01

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/369 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili Merkez ilçesi, Ormanbeyli Köyü Körpınar Mevkii 116 ada 21 parsel sayılı taşınmaz olduğu, maliklerinin Ayşe Atmaca, Makbule Bektaş, Karayolları olduğu,

Mahkememizin 2023/371 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili Merkez ilçesi, Ormanbeyli Köyü, Körpınar Mevkii 116 ada 22 parsel sayılı taşınmaz olduğu, malikinin Sabri Güven olduğu,

Mahkememizin 2023/373 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili Merkez ilçesi, Ormanbeyli Mahallesi 182 ada 44 parsel sayılı taşınmaz olduğu, malikinin Abide Doğan olduğu,

Mahkememizin 2023/375 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili Merkez ilçesi, Ormanbeyli Mahallesi 182 ada 43 parsel sayılı taşınmaz olduğu, malikinin Halil Kuzucu (Hüseyin oğlu) olduğu,

Mahkememizin 2023/377 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili Merkez ilçesi, Ormanbeyli Köyü 170 ada 12 parsel sayılı taşınmaz olduğu, maliklerinin Ahmet Akdeniz, Emine Gürses, Mustafa Akdemir, Sündüs Demirci, Taşkın Akdemir, Karayolları olduğu,

Mahkememizin 2023/379 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili Merkez ilçesi, Ormanbeyli Köyü 181 ada 24 parsel sayılı taşınmaz olduğu, maliklerinin Güllü Mutlu, Safiye Mutlu, Osman Mutlu, Fatma Oğlakçı, Şükran Mutlu, Duran Mutlu olduğu,

Mahkememizin 2023/381 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili Merkez ilçesi, Ormanbeyli Mahallesi 115 ada 65 parsel sayılı taşınmaz olduğu, maliklerinin Mehriye Akdağ, Karayolları olduğu,

Mahkememizin 2023/383 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazların Tokat ili Merkez ilçesi, Ormanbeyli Köyü, 181 ada 38 parsel veTokat ili Merkez ilçesi, Ormanbeyli Köyü, 181 ada 39 parsel sayılı taşınmazlar olduğu, maliklerinin Sabri Atmaca olduğu,

Mahkememizin 2023/385 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili Merkez ilçesi, Ormanbeyli Mahallesi 178 ada 4 parsel sayılı taşınmaz olduğu, malikinin Muhammed Aydın olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne izafeten Samsun 7.Bölge Müdürlüğü olduğu,

-Maliklerinin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri,

-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne izafeten Samsun 7.Bölge Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı,

- Davalılara/vasilere tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 04/08/2023