T.C. Tokat Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/3686

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı veraset belgesi talepli dava dosyasında, davacı vekili Av. Tahsin Koray Doğanalp muris 46447266098 TC Kimlik nolu REFİKA BOZKAYA'nın Mirasçılık belgesinin çıkartılmasını talep etmiştir. Nüfus kayıtları celp edilmiş, Nüfus Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda REFİKA BOZKAYA'nın mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşılmıştır. 4721 Sayılı Medeni Kanunun 594. Maddesi gereği veraset belgesi talep edilen REFİKA BOZKAYA'nın mirasçıları tespit edilemediğinden, mirasçı olduğunu iddia edenlerin 1 ay içerisinde mahkememize müracaatları, müracaat eden olmadığı halde adı geçenin mirasçısının Hazine kabul edileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065823