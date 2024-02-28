T.C. TOKAT(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 / 00:01



Sayı :2023/11 Ort. Gid. Satış 22/02/2024

Davalı : Haydar Ufuk YAVALAR - T.C. 143.....482 - Necati ve Periha oğlu, 1955 D.lu İLAN

Davacı Hüseyin Dobaç tarafından Tokat, Merkez, Güneşli Mh., 2521 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz yönünden açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında Tokat Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/02/2022 tarihli, 2021/322 esas, 2022/489 karar sayılı ilamı ile ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilerek kararın kesinleşmesi sonucu dosya satış memurluğuna gönderilmiştir.

İş bu satış dosyasında satış ilanının taraflara tebliğine karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen açık adresiniz tespit edilemediğinden satış ilanının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Satış Memurluğumuzun yukarıda numarası yazılı dosyasında 03/01/2024 tarihinde hazırlanan satış ilanı gereği yukarıda belirtilen taşınmazın 10/09/2024 tarihi saat:10:00 başlangıç, 17/09/2024 tarihi saat 10:00 bitiş tarihli 1.artırma ve 08/10/2024 tarihi saat:10:00 başlangıç, 15/10/2024 tarihi saat 10:00 bitiş tarihli 2.artırma ile elektronik satış ortamında açık artırma ile satış şartları ve diğer bilgileri uyap.esatis.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanında belirtildiği şekilde satılacaktır.

İş bu satış ilanının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.