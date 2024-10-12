T.C. Torbalı (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
T.C. TORBALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
2024/8 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Torbalı İlçe, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, KUYUÇUKURU Mevkii, 952 Parsel, 11462,22 m2 arsa niteli ...
Adresi : Kyuçukuru Mevkii Yeşilköy Mahallesi Torbalı Torbalı / İZMİR
Yüzölçümü : 11.462,22 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 23.157.940,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 13:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:50
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02102638