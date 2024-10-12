T.C. Torbalı (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 / 00:01

T.C. TORBALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2024/8 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Torbalı İlçe, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, KUYUÇUKURU Mevkii, 952 Parsel, 11462,22 m2 arsa niteli ...

Adresi : Kyuçukuru Mevkii Yeşilköy Mahallesi Torbalı Torbalı / İZMİR

Yüzölçümü : 11.462,22 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 23.157.940,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 13:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 13:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.