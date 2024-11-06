T.C. Trabzon 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi:

T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/846 Esas

Konu: Yalçın Gündüz Gaipliği hakkında"Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Yalçın Gündüz hakkında bilgi sahibi olanların 1 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu 4721 sayılı TMK'nin 33. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 15/10/2024

GAİP

TC KİMLİK NO: 65275219816

ADI SOYADI: YALÇIN GÜNDÜZ

BABA ADI: AHMET

ANA ADI: KAZİME

DOĞUM TARİHİ : 11/01/1960

DOĞUM YERİ : TRABZON

#ilangovtr BASIN NO: ILN02116084