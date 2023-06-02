T.C.TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/227-228-229-237-238-239-240-241-251-257-258-259-260-261-247-248-249Esas
Mahkememizde davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacıKarayolları 10. Bölge Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Değirmendere Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazlarınKarayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya Esas No:Mahalle:Ada:Parsel:Malik:Parsel Alanı m²
Toplam:		Kamulaştırılan Alan m²:Duruşma Gün ve Saati:
2023/227Boztepe4148Celal Dereli, Nazım Dereli52,78 m²Taşınmazın Tamamı04/07/2023 günü saat 11:58
2023/228Boztepe11606Hasan Dilaveroğlu13,99 m²Taşınmazın Tamamı04/07/2023 günü saat 10:43
2023/229Boztepe134244Birol Oktay Karaağaçlı, Mehmet Emir, Melahat Karağaçlı70,00 m²Taşınmazın Tamamı04/07/2023 günü saat 11:43
2023/237Boztepe989112Osman Şahin, Belgin Uzun, Çiğdem Arslan, Fatma Şahin, Filiz Aktay, Malike Şahin, Yıldız Özdemir327,90 m²127,36 m²04/07/2023 günü saat 11:53
2023/238Boztepe41417Asiye Güneş, Aydanur Güneş, Cemal Güneş, Cemal İrhan, Cevat Güneş, Fatma Aydemir, Mustafa Güneş, Mustafa İrhan, Neşe İrhan, Samet Güneş, Şaduman Dereli129,97 m²Taşınmazın Tamamı04/07/2023 günü saat 11:38
2023/239Boztepe41425Mehmet Altıntaş184,23 m²Taşınmazın Tamamı04/07/2023 günü saat 10:38
2023/240Boztepe134285Şenol Erarslan115,58 m²Taşınmazın Tamamı04/07/2023 günü saat 10:58
2023/241Boztepe1190108Hamza Keleş136,00 m²Taşınmazın Tamamı04/07/2023 günü saat 11:28
2023/251Boztepe1342121Ali Şahin, Ayşe Şahin, Hayriye Şahin65,63 m²Taşınmazın Tamamı04/07/2023 günü saat 11:33
2023/257Boztepe134263Esma Özdemir150,00 m²Taşınmazın Tamamı06/07/2023 günü saat 11:53
2023/258Boztepe41411Sebahat Dereli114,00 m²Taşınmazın Tamamı06/07/2023 günü saat 11:48
2023/259Boztepe98993Fatma Yılmaz, Zehra İlyas86,04 m²54,03²06/07/2023 günü saat 11:33
2023/260Boztepe134383Hakkı Veli Kaba, Abdurrahman Kaba161,22 m²Taşınmazın Tamamı06/07/2023 günü saat 11:38
2023/261Boztepe134376Ali Fikret Kaba, Nurhayat Esin, Bahar Kaba, Secaettin Kaba, İmdat Kaba, Selamettin Kaba172,28 m²Taşınmazın Tamamı06/07/2023 günü saat 11:18
2023/247Boztepe98969Ayten Bank, Bilgi Köroğlu, Birgül Koç, Birsen Şahin, Burhan Öztürk, Canan Altun Gedikli, Cemil Keskin, Cevdet Keskin, Emel Yazıcı, Engin Öztürk, Fatma Keskin, Fatma Öztürk, Filiz Yılmaz, Gülgül Ulusoy, Hakan Köroğlu, Hami Keskin, Hasan Açıcı, Hayri Çalık, İhsan Çalık, İsmail Çalık, Kani Keskin, Kemal Çalık, Keziban Günaydın, Murat Çalık, Mustafa Çalık, Nigar Öztürk, Nuran Açıcı, Nuray Binay, Nurten Altun, Osman Çalık, Pelin Çelik, Sadettin Çalık, Samiye Özivgen, Serkan Altun, Serpil Altınyürek, Sevcan Çalık Bulut, Sevim Erdoğan, Seyit İlhan Çalık, Şazimet Mazlum, Tamer Altun, Turan Öztürk, Zerrin Kara, Zeynep Köroğlu Bayram1.266,80 m²Taşınmazın Tamamı06/07/2023 günü saat 12:00
2023/248Boztepe1342112Ali Yeter, Arif Şahin, Asiye Azak, Assiye Şahin, Aylin Yeter, Bilal Şahin, Eda Şahin, Fatma Ergin, Hami Şahin, Hasan Şahin, Hayattin Yeter, İsmail Şahin, İsmail Yeter, Kadir Yeter, Kemal Aydın, Makbule Çakmak, Meryem Şahin, Meva Şahin, Nesime Hayal, Recep Şahin, Reyhan Reis, Safiye Şeker, Sakine Şahin, Seher Şahin, Serkan Aydın, Sezayir Şahin, Sözen Şahin, Şaban Aydın, Şaban Şahin, Yücel Şahin, Zeki Yeter189,52 m²Taşınmazın Tamamı04/07/2023 günü saat 11:48
2023/249Boztepe1342110Yusuf Sarı, Anıl Koç, Ali Yeşilyurt, Servet Küçükterzi, Aydın Olgun, Safiye Malkoç, Haydar Deniz, Cemile Deniz, Esat Altıntaş, Ömer Özcelep, Şahsenem Kazancı, Gökhan Altuntaş, Haviye Yılmaz, Göktuğ Iğcı, Melahat Iğcı, Zafer Iğcı, Yakup Öztürk, Gönül Küçükbekir, Osman Ayyıldız, Hüseyin Adanur, Ali Ayyıldız, Atila Ayyıldız, Hamza Ayyıldız, Kebire Ayyıldız, Neriman Yazıcı, Şaika Karaağaçlı, Eren Özdemir Erhan Özdemir, Erman Özdemir, Mustafa Özdemir, Hediye Yorulmaz, Mehmet Uzun, Semiha Karaağaçlı, Sema Karaağaçlı, Sema Karaağaçlı, Kemal Bal, Ayşe Kılıç, Layika Altın, Asiye Altıntaş, Bakiye Sağlam, Ekrem Ay, Fatma Ay, Şaban Ay, Gönül Bektaş, Kemal Küçükbekir, Nurcan Kartal, Necmi Şanlı, Enver Yiğit, Ahmet Sağlam, Enver Bektaş, Muammer Bektaş, Remzi Yaşar Küçükterzi, Yusuf Erdoğan, İlhan Yılmaz, Halil Özcan, Erdem Sağlam, Cemal Karakaş, Hasan Küçükbekir, Arif Kılıçaslan995,89 m²Taşınmazın Tamamı04/07/2023 günü saat 10:33
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