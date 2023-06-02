T.C.TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/227-228-229-237-238-239-240-241-251-257-258-259-260-261-247-248-249Esas
Mahkememizde davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacıKarayolları 10. Bölge Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Değirmendere Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazlarınKarayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
|Dosya Esas No:
|Mahalle:
|Ada:
|Parsel:
|Malik:
|Parsel Alanı m²
Toplam:
|Kamulaştırılan Alan m²:
|Duruşma Gün ve Saati:
|2023/227
|Boztepe
|414
|8
|Celal Dereli, Nazım Dereli
|52,78 m²
|Taşınmazın Tamamı
|04/07/2023 günü saat 11:58
|2023/228
|Boztepe
|1160
|6
|Hasan Dilaveroğlu
|13,99 m²
|Taşınmazın Tamamı
|04/07/2023 günü saat 10:43
|2023/229
|Boztepe
|1342
|44
|Birol Oktay Karaağaçlı, Mehmet Emir, Melahat Karağaçlı
|70,00 m²
|Taşınmazın Tamamı
|04/07/2023 günü saat 11:43
|2023/237
|Boztepe
|989
|112
|Osman Şahin, Belgin Uzun, Çiğdem Arslan, Fatma Şahin, Filiz Aktay, Malike Şahin, Yıldız Özdemir
|327,90 m²
|127,36 m²
|04/07/2023 günü saat 11:53
|2023/238
|Boztepe
|414
|17
|Asiye Güneş, Aydanur Güneş, Cemal Güneş, Cemal İrhan, Cevat Güneş, Fatma Aydemir, Mustafa Güneş, Mustafa İrhan, Neşe İrhan, Samet Güneş, Şaduman Dereli
|129,97 m²
|Taşınmazın Tamamı
|04/07/2023 günü saat 11:38
|2023/239
|Boztepe
|414
|25
|Mehmet Altıntaş
|184,23 m²
|Taşınmazın Tamamı
|04/07/2023 günü saat 10:38
|2023/240
|Boztepe
|1342
|85
|Şenol Erarslan
|115,58 m²
|Taşınmazın Tamamı
|04/07/2023 günü saat 10:58
|2023/241
|Boztepe
|1190
|108
|Hamza Keleş
|136,00 m²
|Taşınmazın Tamamı
|04/07/2023 günü saat 11:28
|2023/251
|Boztepe
|1342
|121
|Ali Şahin, Ayşe Şahin, Hayriye Şahin
|65,63 m²
|Taşınmazın Tamamı
|04/07/2023 günü saat 11:33
|2023/257
|Boztepe
|1342
|63
|Esma Özdemir
|150,00 m²
|Taşınmazın Tamamı
|06/07/2023 günü saat 11:53
|2023/258
|Boztepe
|414
|11
|Sebahat Dereli
|114,00 m²
|Taşınmazın Tamamı
|06/07/2023 günü saat 11:48
|2023/259
|Boztepe
|989
|93
|Fatma Yılmaz, Zehra İlyas
|86,04 m²
|54,03²
|06/07/2023 günü saat 11:33
|2023/260
|Boztepe
|1343
|83
|Hakkı Veli Kaba, Abdurrahman Kaba
|161,22 m²
|Taşınmazın Tamamı
|06/07/2023 günü saat 11:38
|2023/261
|Boztepe
|1343
|76
|Ali Fikret Kaba, Nurhayat Esin, Bahar Kaba, Secaettin Kaba, İmdat Kaba, Selamettin Kaba
|172,28 m²
|Taşınmazın Tamamı
|06/07/2023 günü saat 11:18
|2023/247
|Boztepe
|989
|69
|Ayten Bank, Bilgi Köroğlu, Birgül Koç, Birsen Şahin, Burhan Öztürk, Canan Altun Gedikli, Cemil Keskin, Cevdet Keskin, Emel Yazıcı, Engin Öztürk, Fatma Keskin, Fatma Öztürk, Filiz Yılmaz, Gülgül Ulusoy, Hakan Köroğlu, Hami Keskin, Hasan Açıcı, Hayri Çalık, İhsan Çalık, İsmail Çalık, Kani Keskin, Kemal Çalık, Keziban Günaydın, Murat Çalık, Mustafa Çalık, Nigar Öztürk, Nuran Açıcı, Nuray Binay, Nurten Altun, Osman Çalık, Pelin Çelik, Sadettin Çalık, Samiye Özivgen, Serkan Altun, Serpil Altınyürek, Sevcan Çalık Bulut, Sevim Erdoğan, Seyit İlhan Çalık, Şazimet Mazlum, Tamer Altun, Turan Öztürk, Zerrin Kara, Zeynep Köroğlu Bayram
|1.266,80 m²
|Taşınmazın Tamamı
|06/07/2023 günü saat 12:00
|2023/248
|Boztepe
|1342
|112
|Ali Yeter, Arif Şahin, Asiye Azak, Assiye Şahin, Aylin Yeter, Bilal Şahin, Eda Şahin, Fatma Ergin, Hami Şahin, Hasan Şahin, Hayattin Yeter, İsmail Şahin, İsmail Yeter, Kadir Yeter, Kemal Aydın, Makbule Çakmak, Meryem Şahin, Meva Şahin, Nesime Hayal, Recep Şahin, Reyhan Reis, Safiye Şeker, Sakine Şahin, Seher Şahin, Serkan Aydın, Sezayir Şahin, Sözen Şahin, Şaban Aydın, Şaban Şahin, Yücel Şahin, Zeki Yeter
|189,52 m²
|Taşınmazın Tamamı
|04/07/2023 günü saat 11:48
|2023/249
|Boztepe
|1342
|110
|Yusuf Sarı, Anıl Koç, Ali Yeşilyurt, Servet Küçükterzi, Aydın Olgun, Safiye Malkoç, Haydar Deniz, Cemile Deniz, Esat Altıntaş, Ömer Özcelep, Şahsenem Kazancı, Gökhan Altuntaş, Haviye Yılmaz, Göktuğ Iğcı, Melahat Iğcı, Zafer Iğcı, Yakup Öztürk, Gönül Küçükbekir, Osman Ayyıldız, Hüseyin Adanur, Ali Ayyıldız, Atila Ayyıldız, Hamza Ayyıldız, Kebire Ayyıldız, Neriman Yazıcı, Şaika Karaağaçlı, Eren Özdemir Erhan Özdemir, Erman Özdemir, Mustafa Özdemir, Hediye Yorulmaz, Mehmet Uzun, Semiha Karaağaçlı, Sema Karaağaçlı, Sema Karaağaçlı, Kemal Bal, Ayşe Kılıç, Layika Altın, Asiye Altıntaş, Bakiye Sağlam, Ekrem Ay, Fatma Ay, Şaban Ay, Gönül Bektaş, Kemal Küçükbekir, Nurcan Kartal, Necmi Şanlı, Enver Yiğit, Ahmet Sağlam, Enver Bektaş, Muammer Bektaş, Remzi Yaşar Küçükterzi, Yusuf Erdoğan, İlhan Yılmaz, Halil Özcan, Erdem Sağlam, Cemal Karakaş, Hasan Küçükbekir, Arif Kılıçaslan
|995,89 m²
|Taşınmazın Tamamı
|04/07/2023 günü saat 10:33
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01838984