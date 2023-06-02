T.C.TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/227-228-229-237-238-239-240-241-251-257-258-259-260-261-247-248-249Esas

Mahkememizde davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacıKarayolları 10. Bölge Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Değirmendere Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazlarınKarayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya Esas No: Mahalle: Ada: Parsel: Malik: Parsel Alanı m²

Toplam: Kamulaştırılan Alan m²: Duruşma Gün ve Saati: 2023/227 Boztepe 414 8 Celal Dereli, Nazım Dereli 52,78 m² Taşınmazın Tamamı 04/07/2023 günü saat 11:58 2023/228 Boztepe 1160 6 Hasan Dilaveroğlu 13,99 m² Taşınmazın Tamamı 04/07/2023 günü saat 10:43 2023/229 Boztepe 1342 44 Birol Oktay Karaağaçlı, Mehmet Emir, Melahat Karağaçlı 70,00 m² Taşınmazın Tamamı 04/07/2023 günü saat 11:43 2023/237 Boztepe 989 112 Osman Şahin, Belgin Uzun, Çiğdem Arslan, Fatma Şahin, Filiz Aktay, Malike Şahin, Yıldız Özdemir 327,90 m² 127,36 m² 04/07/2023 günü saat 11:53 2023/238 Boztepe 414 17 Asiye Güneş, Aydanur Güneş, Cemal Güneş, Cemal İrhan, Cevat Güneş, Fatma Aydemir, Mustafa Güneş, Mustafa İrhan, Neşe İrhan, Samet Güneş, Şaduman Dereli 129,97 m² Taşınmazın Tamamı 04/07/2023 günü saat 11:38 2023/239 Boztepe 414 25 Mehmet Altıntaş 184,23 m² Taşınmazın Tamamı 04/07/2023 günü saat 10:38 2023/240 Boztepe 1342 85 Şenol Erarslan 115,58 m² Taşınmazın Tamamı 04/07/2023 günü saat 10:58 2023/241 Boztepe 1190 108 Hamza Keleş 136,00 m² Taşınmazın Tamamı 04/07/2023 günü saat 11:28

2023/251 Boztepe 1342 121 Ali Şahin, Ayşe Şahin, Hayriye Şahin 65,63 m² Taşınmazın Tamamı 04/07/2023 günü saat 11:33 2023/257 Boztepe 1342 63 Esma Özdemir 150,00 m² Taşınmazın Tamamı 06/07/2023 günü saat 11:53

2023/258 Boztepe 414 11 Sebahat Dereli 114,00 m² Taşınmazın Tamamı 06/07/2023 günü saat 11:48 2023/259 Boztepe 989 93 Fatma Yılmaz, Zehra İlyas 86,04 m² 54,03² 06/07/2023 günü saat 11:33

2023/260 Boztepe 1343 83 Hakkı Veli Kaba, Abdurrahman Kaba 161,22 m² Taşınmazın Tamamı 06/07/2023 günü saat 11:38 2023/261 Boztepe 1343 76 Ali Fikret Kaba, Nurhayat Esin, Bahar Kaba, Secaettin Kaba, İmdat Kaba, Selamettin Kaba 172,28 m² Taşınmazın Tamamı 06/07/2023 günü saat 11:18 2023/247 Boztepe 989 69 Ayten Bank, Bilgi Köroğlu, Birgül Koç, Birsen Şahin, Burhan Öztürk, Canan Altun Gedikli, Cemil Keskin, Cevdet Keskin, Emel Yazıcı, Engin Öztürk, Fatma Keskin, Fatma Öztürk, Filiz Yılmaz, Gülgül Ulusoy, Hakan Köroğlu, Hami Keskin, Hasan Açıcı, Hayri Çalık, İhsan Çalık, İsmail Çalık, Kani Keskin, Kemal Çalık, Keziban Günaydın, Murat Çalık, Mustafa Çalık, Nigar Öztürk, Nuran Açıcı, Nuray Binay, Nurten Altun, Osman Çalık, Pelin Çelik, Sadettin Çalık, Samiye Özivgen, Serkan Altun, Serpil Altınyürek, Sevcan Çalık Bulut, Sevim Erdoğan, Seyit İlhan Çalık, Şazimet Mazlum, Tamer Altun, Turan Öztürk, Zerrin Kara, Zeynep Köroğlu Bayram 1.266,80 m² Taşınmazın Tamamı 06/07/2023 günü saat 12:00 2023/248 Boztepe 1342 112 Ali Yeter, Arif Şahin, Asiye Azak, Assiye Şahin, Aylin Yeter, Bilal Şahin, Eda Şahin, Fatma Ergin, Hami Şahin, Hasan Şahin, Hayattin Yeter, İsmail Şahin, İsmail Yeter, Kadir Yeter, Kemal Aydın, Makbule Çakmak, Meryem Şahin, Meva Şahin, Nesime Hayal, Recep Şahin, Reyhan Reis, Safiye Şeker, Sakine Şahin, Seher Şahin, Serkan Aydın, Sezayir Şahin, Sözen Şahin, Şaban Aydın, Şaban Şahin, Yücel Şahin, Zeki Yeter 189,52 m² Taşınmazın Tamamı 04/07/2023 günü saat 11:48 2023/249 Boztepe 1342 110 Yusuf Sarı, Anıl Koç, Ali Yeşilyurt, Servet Küçükterzi, Aydın Olgun, Safiye Malkoç, Haydar Deniz, Cemile Deniz, Esat Altıntaş, Ömer Özcelep, Şahsenem Kazancı, Gökhan Altuntaş, Haviye Yılmaz, Göktuğ Iğcı, Melahat Iğcı, Zafer Iğcı, Yakup Öztürk, Gönül Küçükbekir, Osman Ayyıldız, Hüseyin Adanur, Ali Ayyıldız, Atila Ayyıldız, Hamza Ayyıldız, Kebire Ayyıldız, Neriman Yazıcı, Şaika Karaağaçlı, Eren Özdemir Erhan Özdemir, Erman Özdemir, Mustafa Özdemir, Hediye Yorulmaz, Mehmet Uzun, Semiha Karaağaçlı, Sema Karaağaçlı, Sema Karaağaçlı, Kemal Bal, Ayşe Kılıç, Layika Altın, Asiye Altıntaş, Bakiye Sağlam, Ekrem Ay, Fatma Ay, Şaban Ay, Gönül Bektaş, Kemal Küçükbekir, Nurcan Kartal, Necmi Şanlı, Enver Yiğit, Ahmet Sağlam, Enver Bektaş, Muammer Bektaş, Remzi Yaşar Küçükterzi, Yusuf Erdoğan, İlhan Yılmaz, Halil Özcan, Erdem Sağlam, Cemal Karakaş, Hasan Küçükbekir, Arif Kılıçaslan 995,89 m² Taşınmazın Tamamı 04/07/2023 günü saat 10:33