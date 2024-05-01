T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01



Mahkememizde davacı Botaş Boru Hatları tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı botaş boru hatlarıkararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınBotaş boru hatlarıadına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Botaş Boru Hatlarıadına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2024/73 Davalılar Emine Peker, Suna Peker, Nermin Peker,İsmail Peker, Özcan Peker,Sermin Peker,Şenol Peker,Sema Peker ve Sevil Peker davaya konu Trabzonİli,Arsin ilçesi, GüzelyalıMahallesi606 ada 3 parsel sayılı 14672,93 m² büyüklüğündeki taşınmazın 49.907,93m²'lik kısmı,Botaş Boru Hatlarıtarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 21/05/2024 10:15