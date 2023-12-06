T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 06 Aralık 2023 / 00:01

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.24.11.2023

Dosya No: 2023/370 Esas Tapu kaydı malikleri abdullah serbestadem bayraktar adem tanrıkulu adem tonyalı affan arslanahmet bayraktar ahmet özkan kocaoğlu ahmet safa saran ahmet şahintürk ahmet ulun akif yazıcı ali bayraktar ali çil ali ertem ali gemici ali örs ali sağhır ali sarı anwar alhamdan arife özkan asiye kılıç asiye yeşilaraz aslıhan bayraktar başar asuman bulut aycan yılmaz ayfer eyüpoğlu ayşe ayar ayşegül öztürk ayşegül turan baki erbaş berkay özyazıcı birsen arslan bülent batmaz cem terzi cemil batur cemil kaya ceyda demir coşar sağlamdavut çoşkundilek adanur dilek karadağ duygu alan duygu öztürk ebru şanlı ulusoy eda küçükkenan emel tor emine ayar emine inceismail emine korkmaz emine sezgin emirhan uğurluengin kaplan ercan akkaya erdem kartal erdoğal aydın esra özer fadime apaydın fahrettin kara faruk toksoyfatih aydın fatih gökgöz fatma çakmak fatma çoban fatma kırcıfatma sarı fatma sekban fatma uğurlu feridun emre akyol filiz koçoğlu furkan güler furkan sarı gökçe bekar gökhan kadakalgökmen yılmaz gülsüm aydın günay baş hacer civelek hacı osman çakır hadiye özütürker hakan karakaş halil ayyıldız halil ibrahim akgünhasan korkmaz hasan tahsin bak hasan tonyalı hava kalmuk havva nur berber helim ustahüseyin incel hüseyin şen hüsnü yaman ibrahim alolayan ibrahim bahadır ibrahim tuğrul şibil ilknur yıldırımkaya ipek karadağ ismail durmuşoğlu ismail kılıç ismail yeşilyurt kahraman biçer kamile öztel kamuran arslan kayhan bozkemal çınarlık kemal koca kevser çavdar kezban yücelkeziban yıldız khaladah kh aalmershed lale çimşitleman saran leyla ulaş mahmut celal kurtuluş mahmut yerlikaya meftun dumlu mehmet keskin mehmet sağlam mehmet yılmaz mehtapyurtsevermelehat usta melek okur meryem güler metin çakmak metin karadağ metin mazlum mineş akgünmurat kenan murat osman doğru murat sarı murat tonyalı mustafa akyüz mustafa balaban mustafa birincimustafa demir mustafa sarı mustafa serbest mustafa şibil mustafa tonyalı mustafa yılmaz muzaffer yaylamünevver tonyalı müzeyyen küçükcelep nazlı çoşkuner nermin türedi neslihan şibil nuran sağlamnurettin akyüz nurten sağlam oğuzhan sarıtaş onur çavuşoğlu onur soğuksulu orhan pekşenorhan soyyiğit osman bayraktar osman tonyalı özay çavdar özgür kaplan özgür kuvvet özlem şentürkraif tonyalı ramazan karahan reha kurt rıfat sami kulaber sabri tosun sait asan saleh alhumaidansaliha imamoğlu saliha yılmaz samet akaydın sebahat turan selçuk bilgensemra atasoy serdar korkmaz serkan korkmazserpil çelikarslan serpil kenan sevgi cumur sevgi tonyalı seyit şimşek sezgin çavdarsonay tonyalı suat çoşkuner sulbiye bahadır sulıman abuabah sümmani adıgüzel sündüz tarakçı şaban berber şaban kolomuçşaduman serbestşenol murat şenol tonyalı şükran eyüpoğlu şükrü alkan tonyalıtalha uğurlu tevfik yılmaz tuncay kurt türkiye elekltrik dağıtım a.ş. uğur eryılmaz ünal gündüz ünal sögüt vedat ali tosun yasemin turfanda yasin yakışan yeşim hellaç elmas yeter albayrak yılmaz geçityılmaz özcan zehra derman zeki kul zeynep şene ait Trabzon ili Ortahisar ilçesi, Çukurçayır Mısırlı Mahallesi 202 ada 42 parsel sayılı 17.083,70 m² büyüklüğündeki taşınmazın 27,80 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 21/03/2024 Saat: 10:05