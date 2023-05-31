T.C.TRABZON 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı : E.99017063-2018/329-Ceza Dava Dosyası 29.05.2023

İLANEN TEBLİGAT

TRABZON 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Abdulkadır ve Patımat kızı, 1989 Dağıztan doğumlu Azerbaycan uyruklu Asiyat KADIROVA,

Andrey ve Svetlana kızı 1994 Rusya doğumluTatıana TAIRZADE,

Georgii ve Svetlana kızı, 1990 Moldova doğumlu, Rusya uyruklu Nadejda BOGHEAN,

Nicolae ve Natalia kızı 1995 Moldova doğumlu, Rus uyruklu Tatıana STİNGA haklarında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 22/03/2018 tarihli 2017/16673 Soruşturma, 2018/639 Esas, 2018/1185 iddianame numaralı iddianamesi ile 01/12/2017 tarihinde basit yaralama ve hakaret suçlarından (TCK. 86/2, 125/1, 53) mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkememizin 28/02/2023 tarih 2018/329 Esas, 2023/171 karar sayılı kararı ile:

1-) Müşteki sanık Asiyat KADIROVA'nın müşteki sanık Nadejda BOGHEAN'a yönelik 5237 Sayılı TCK'nın 125/1 maddesi uyarınca "hakaret" suçundan sanığın beraatine,

2-)Müşteki sanıklar Nadejda BOGHEAN ile Tatıana STİNGA'nın müşteki sanık Asiyat KADIROVA'a yönelik 5237 Sayılı TCK'nın 86/2 maddesi uyarınca "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı beraatlerine,

3-) Müşteki sanıklar Nadejda BOGHEAN, Tatıana TAIRZADE ile Tatıana STİNGA'nın müşteki sanık Asiyat KADIROVA'a yönelik 5237 Sayılı TCK'nın 86/2 maddesi uyarınca "hakaret" suçlarından ayrı ayrı beraatlerine,

4-) Müşteki sanık Tatıana TAIRZADE'nın müşteki sanık Asiyat KADIROVA'a yönelik "kasten yaralama" suçundan TCK.nın 86/2. 62/1, 52/2 maddeleri uyarınca 2.000,00 TL adli para cezasının CMK'nın 5278 sayılı kanun ile değişik 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına, sanık hakkında ayrıca denetimli serbestlik tedbiri olarak bir yükümlülük yüklenmesine takdiren yer olmadığına karar verildiği, verilen kararın tüm aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediği, sanıkların tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla adı geçenlere7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan ile beraat kararlarıyönünden Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenecek olan istinaf ve itiraz yolu açık olmak üzere kararı istinaf/itiraz edebilecekleri, istinaf/itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve yerine getirileceği ilanen tebliğ olunur.

Yazı İşleri Müdürü 103545

e-imzalıdır Hakim 190082

e-imzalıdır

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