T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

Mahkememizde davacıMilli Eğitim Bakanlığı'na izafeten Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. ile değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının Maliye Hazinesi adına Trabzon Valilik Makamının oluru ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Hazine Maliyesi adına okul alanı olarak kamulaştırılması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin4650 S.K. ile değişik 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Ortahisar Merkez Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya Esas No: Mahalle: Ada: Parsel: Malik: Parsel Alanı m²

Toplam: Kamulaştırılan Alan m²: Duruşma Gün ve Saati: 2023/286 1 Nolu Beşirli Mahallesi/

Ortahisar 1569 34 1-Nimet Betül TARKAN

2-Şirin SARAÇOĞLU

3-Ercüment SARAÇOĞLU

4-Mehmet İbrahim SARAÇOĞLU 1.190,65 3,10 02/11/2023

Saat:10.15