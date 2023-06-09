T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK İŞLETME

Yayın Tarihi: 09 Haziran 2023 / 00:01

T.C.TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK İŞLETME

İHALENİN KONUSU:

İlimiz Maçka İlçesi, Altındere Vadisi Milli Parkı içerisinde kalan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize kiralanan 1 adet Kır Lokantası, 1 adet Kır Kahvesi ve 13 adet Satış Birimi 10 (on) yıl süreli kira ihalesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile artırma suretiyle ihale edilecektir.

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhalenin yapılacağı Yer: Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Belediye Encümen Salonu (Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No:159 Ortahisar/Trabzon) İhale Tarih ve Saati: İhale 21.06.2023 tarihinde, saat 11:00’da yapılacaktır. İhale usulü: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aylık kira bedelinden artırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir.

TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER:

İhaleye teklif verecekler: İhale zarflarını, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No:159 Ortahisar/ Trabzon adresinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına en geç ihale günü olan 21.06.2023 tarih ve saat 10:00’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 21.06.2023 tarih ve saat 10:00’a kadar (idari şartnamenin 8. Maddesine uygun olarak) Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İHALEYE KONU İŞİN SÜRELERİ TAHMİNİ BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Kira Süresi: Sözleşme tarihinden itibaren 10 (on)yıl Geçici Teminat: İhale konusu işin on yıllık kira bedelinin % 3'ü olan geçici Teminat Bedeli 576.000,00-TL İşin artırıma esas tahmin edilen aylık kira bedeli: 160.000,00-TL (Yüzaltmışbin Türk Lirası)+ KDV

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

GERÇEK KİŞİLER

Nüfus cüzdan Fotokopisi Kanuni ikametgâh belgesi Türkiye’de tebligat için adres beyanı Noter tasdikli imza beyannamesi Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları. Şartname alındı makbuzu İdaremize borcu yoktur belgesi Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Kamu İhale Kurumu ile 2886 Sayılı Devlet İhale kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge; (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukardaki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

TÜZEL KİŞİLER

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi) Şartname alındı makbuzu. Geçici Teminat bedellerin ödendiğine dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları. İdaremize borcu yoktur belgesi. Kamu İhale Kurumu ile 2886 Sayılı Devlet İhale kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge; (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir) Türkiye’de tebligat için adres beyanı. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüm bu belgeler, (Gerçek kişilerden istenen (a) maddesi fotokopi olacak) eksiksiz ve asıl olarak dosya halinde hazırlanacak ve ihale komisyonuna sunulacaktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığından 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılanların şartname satın almaları mecburidir. İlan olunur.