T.C. Tufanbeyli sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 / 00:01

T.C. TUFANBEYLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/316 Esas

Davacı Ahmet SÖYLEMEZ, tarafından dahili davalı Halil ŞAHİN ve diğerleri aleyhini açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dahili davalı Halil ŞAHİN'in bilinen adresine tebligat yapılamamış olup, adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ayrıca gelecek celse gün ve saatinin tebligat kanununun ilanen tebligat hükümlerine göre yapılmasına karar verilmiştir.Mustuk ve Hatice oğlu, 15/05/1955 doğumlu, 14*******76 T.C. Kimlik Numaralı dahili davalı Halil ŞAHİN,

Duruşma günü; 10/12/2024 günü saat: 13:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ayrıca dava dilekçesi ve tensip zaptının yayım tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde, Dava dilekçesinde belirtilen usulde cevap dilekçesi verebileceğiniz, dava dilekçesinde belirtilen hususları yerine getirmeniz, getirmediğiniz takdirde bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu,

Dava dilekçesi, tensip zaptı ve ihtaratlı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.