T.C. Tunçbilek Belediye Başkanlığı

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 / 16:09

T.C. TUNÇBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAVŞANLI / KÜTAHYA

İHALE İLANI

İhale konusu iş, Tunçbilek Beldesi Çamaltı Mahallesi 621 Ada 4 parsel üzerinde 560 kWe şebeke bağlantılı fotovoltaik Güneş enerjisi santralı yapımı / kurulumu işi Devlet İhale Kanunu’nun 35 -a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıl süreyle gelir paylaşım modeli ile ihale edilecektir.

1. Lisansız Güneş Enerjisi Santrali İşinin Tahmini İmalat Bedeli 15.970.336,93 -TL’dir. 10 yıllık tahmini üretim bedeli 66.297.991,00-TL olup %3 geçici teminatı 479.110,11-TL’ dir.

2. İhale teklifleri 26.09.2024 Perşembe günü saat 14:00 e kadar verilecek Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. İhale aynı saatte Tunçbilek Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3. İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 1.500,00-TL’dir.

4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı ve geçerli kimlik belgesi,

b) Noterden onaylı imza beyannamesi,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalanması şarttır.)

e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu

f) Şartname ekine uygun teklif mektubu,

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesi hükmü gereğince geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi:

b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi;

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, noter tasdikli vekâletname, noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalaması şarttır.)

e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu

f) Şartname ekine uygun Teklif Mektubu

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesi hükmü gereğince geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu

