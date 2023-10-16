T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

Sayı :2023/343 Esas 02/05/2023

Konu : İlan işlemleri hk.

İLANŞERHİ

Davacı , TUGUTLU MALİYE HAZİNESİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan murisin mirasçılarının TMK 501.maddesi ve TMK 594.maddesi gereğince işbu ilan tarihinden en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatları var ise mahkememize bildirmeleri ilan olunur.

e-imzalı e-imzalı İLGİLİ KİŞİ : CENGİZ ÖZGEN - 37645903434

MANİSA ili, TURGUTLU ilçesi, CAMİCEDİT mah/köy, 6 Cilt, 206 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULLAH ve AYŞE oğlu/kızı, 22/12/1934 dogumlu,