T.C. Turhal 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN





ESAS NO : 2024/104 Esas

DAVALILAR : 1- ÖZGÜR AYDOĞAN-

2- SEVA KAYA-

3- YAVUZ KAYA-

4- TURHAL NÜFUS MÜDOÜRLÜĞÜ -

Turhal Cumhuriyet Başsavcılığınca davaname ile açılan Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İstemli davanın yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce, davalı YAVUZ KAYA-49300042204, dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye tebliğe çıkarılmış olup, tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davanamede özetle; Turhal C.Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çocuk Selman Kaya'nın nüfus kaydında baba ve annesinin isminin Yavuz Kaya ve Seva Kaya olarak göründüğü, ancak savcılık dosyasında alınan adli tıp raporunda çocuk Selman Kaya'nın biyolojik babasının Özgür Aydoğan olduğu ve çocuk Selman Kaya'nın babasının Özgür Aydoğan annesinin Seva KAYA' olacak şekilde nüfus kaydının düzeltilmesi talep edilmiş olup,

İlandan 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, duruşmaya gelmediğiniz, gelip davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafların yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçesinde gösterdiğiniz ve henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirteceğiniz belgelerin ibrazı için gerekli açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu Sırasöğütler Mahallesi 1625 Sokak No:4 Darıca/KOCAELİ adresinde iken meçhul kalan, Hasan ve Seher oğlu, 01/01/1977 doğumlu, davalı YAVUZ KAYA'ya davaname ve tensip zaptının yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.01/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064454