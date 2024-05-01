T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Sayı :2022/994 Esas - Davacı , CELAL PAKSOY ile Davalı , TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;

Davacı Celal Paksoy tarafından dava konusu edilen Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesinde(A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Halil Paksoy'a ait bahçe, Batısında: Hüseyin Paksoy'a ait bahçe, Kuzeyinde : Kısmen Hüseyin Paksoy'a ait bahçe ve Kısmen de zeminde mevcut yol ve yoldan sonra Cevdet Paksoy'a ait bahçeGüneyinde: Kısmen Ökkeş Paksoy'a ait bahçe ve kısmen deHalil Paksoy'a ait bahçe olan taşınmazın yüzölçümünün 1.651,89 m²olan taşınmazın Celal Paksoy adınatescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.