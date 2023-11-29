T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 / 00:01

Sayı :2022/398 Esas Davacı , İBRAHİM BAĞCI ile Davalılar , TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesiUzunsöğüt Mahalleside kain;

Davacı İbrahim Bağcı tarafından tescile konu edilen (A) harfi ile gösterilen Doğusunda; Kısmen Yusuf Okumuş'a ait yerve kısmende Mustafa Bağcı'ya ait yer, Batısında; Kısmen Hatice Bozdoğan'a ait yer ve kısmende zeminde Taşlık, kayalık yer, Güneyinde: Kısmen Yusuf Okumuş'a ait yer ve Kısmen de zeminde Taşlık ve Kayalık, Kuzeyinde ;Kısmen Hatice Bozdoğan'a ait yer ve Kısmende Mustafa Bağcı'ya ait yer ile çevrili toplamda 3552,94 m² taşınmazın 58498257086T.C. Kimlik nolu İBRAHİM BAĞCI adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.