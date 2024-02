T.C. ULUDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2020/131 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Şırnak İli, Uludere İlçesi,

MEVKİİ : Ortabağ Köyü

ADA NO : 128 ada

PARSEL NO : 34 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : Maliye Hazinesi

BELGELERİN ÖZETİ : Mahkememizin işbu dosyasında davacı Süleyman Evrenk'in davalı adına Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescili konusunda dava edilmiş olup;

İşbu dava konusu taşınmaz üzerinde üstün hak ve iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri (ilk kez) ilan olunur. 05/02/2024