T.C. ULUDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2020/131 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Şırnak İli, Uludere İlçesi,
MEVKİİ : Ortabağ Köyü
ADA NO : 128 ada
PARSEL NO : 34 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : Maliye Hazinesi
BELGELERİN ÖZETİ : Mahkememizin işbu dosyasında davacı Süleyman Evrenk'in davalı adına Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescili konusunda dava edilmiş olup;
İşbu dava konusu taşınmaz üzerinde üstün hak ve iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri (ilk kez) ilan olunur. 05/02/2024
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01979953