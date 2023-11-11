T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/580 Esas

DAVACI :EKREM YILMAZ

DAVALI :1-CİHAN YILMAZ

2-KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı tarafından açılan TMK madde 713 gereği tescil haricinde bırakılan yola ilişkin tescil davasının yapılan yargılamasında,

Ordu ili, Ünye ilçesi, Tekkiraz mahallesi, davacıya ait 4579 ada 10 parsel ve davalıya ait 4579 ada 9 parsel sayılı taşınmazlar arasında bulunan ve tescil harici bırakılan yola ilişkin bir hak iddia eden var ise bu ilanın yayımın itibaren 1 ay içerisinde Ünye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/580 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları İLAN OLUNUR.