T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1216 Esas

KARAR NO : 2023/1195

Kasten yaralama suçunun şikayetçisi olan müşteki, Macid ve Raaye oğlu, 1995 Şiraz doğumlu, Afganistan uyruklu JAWAD HANİ'ye mahkememiz hükmü tebliğ edilemediğinden mahkememizin 2023/1216 esas - 2023/1195 karar sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/1216 esas sayılı dosyasında; sanıkların eylemlerine uyan "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5237 sayılı yasanın 81/1 ve 35 maddesi hükümleri uyarınca yargılamasının yapılmak üzere dosyanın görevli ve yetkili Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair verilen görevsizlik kararına karşı sanıklar müdafi Av. Duygu SAYAN'ın 06.11.2023 tarihli dilekçesi ile itiraz talebinde bulunulmuş olmakla, müşteki JAWAD HANİ'nin işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ibraz edeceği dilekçe ile mahkememiz hükmüne karşı Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.