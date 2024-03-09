T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Mart 2024 / 00:01

İ L A N

ESAS NO : 2023/1770 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan Uşak ili Merkez Çevre Mahallesi nüfusuna kayıtlı 23969633966 TC kimlik numaralı Hüseyin ve Fatma'dan olma, 01/07/1912 doğumlu miras bırakan HATİCE ÇIBIK'ın mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Muris HATİCE ÇIBIK'ın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, murisin mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.