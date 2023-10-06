T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/267 Esas

İ L A N M E T N İ

Davacı Belediye Başkanlığı ile davalılar Ramazan Işık, Adnan Işık, Mehmet Işık, Ayhan Işık, Sedat Engin Işık, Mehmet Işık, Nazik Işık, Hatice Işık arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası nedeniyle,

Uşak ili, Merkez ilçesi, Aybey Mh. 1145 ada 12 parsel sayılı toplam 281,53 m² yüzölçümlü taşınmazın 180,00 m²lik kısmının imar planında imar yolunda kaldığından bu kısım yönünden Uşak Belediye Encümenince kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davalılar adına kayıtlı taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2023/267 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a- İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b- İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c- Açılacak davada husumetin Uşak Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

d- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz Malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e- İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.29/09/2023