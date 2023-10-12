T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2022/49 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kemalöz Mahallesi 264 Ada 29 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasıfla 449,33 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Üzerinde yapılaşma yoktur. Doğusunda 3. Lale Sokak, batısında Mehmet Topaç Bulvarı cepheli olup ulaşım imkanları kolaydır. Belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Geometrik olarak dikdörtgen biçimli, topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir. Ticari işletmelere, Ataparka ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne yakındır.

Yüzölçümü : 449,33 m2

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1000 ölçekli mer'i imar planında, 25*37 kütle nizamlı yükseklik 24,50 m konut adasında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.739.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:30

09/10/2023(İİK m.114 ve m.126)

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