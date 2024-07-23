T.C. Uşak 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

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T.C.

UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/1493 Esas

DAVALI : MEHMET ÇELEBİ-58840471412

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/12/2024 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nun ilgili maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065020