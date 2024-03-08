T.C. UŞAK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2021/211

DAVALI : RÜVEYDA KARA

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Halis ve Hülya' dan olma 22/09/2003 doğumlu davalı Rüveyda Kara' nın bildirilen yurt dışı adresine çıkartılan tebligatların iade edildiğin, yurt dışı ve Türkiye' de ikamet adresi de bulunamadığından dava konusu olan Uşak ili, Merkez, Çevre Mahallesi 315 ada 4 parsel sayılı taşınmaz başında bilirkişiler refakate alınarak yapılan keşif sonucunda bilirkişilerin sunmuş oldukları raporlarında dava konusu taşınmazın tarla vasfında 327,37m2 olduğu, taşınmazın toplan değerinin 27.066,29TL olduğunun tespit edildiği anlaşıldığından söz konusu bilirkişi rapor özetinin tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.