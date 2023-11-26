T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ 2022/8781 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yayın Tarihi: 26 Kasım 2023 / 00:01

Örnek No:55*



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/8781 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 5958 Ada, 1 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı işyeri. Ayrıntısı satış ilanından ve ekli bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.

Adresi : Uşak İli Merkez İlçesi Atatürk Mahallesi 5958 Ada 1 Parsel Zemin Kat 5 Nolu Bb.Atatürk Mahallesi, 4.Çamcı Sokak Cephelidir. Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 10.273,00 m2

Arsa Payı : 500/6000

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Küçük Sanayi alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.331.475,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde ipotek ve haciz şerhleri bulunmakta olup, ayrıntısı tapu kayıtlarından öğrenilebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 14:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 5173 Ada, 9 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm kayıtlı işyeri. Ayrıntısı satış ilanından ve ekli bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.

Adresi : Uşak İli Merkez İlçesi Atatürk Mahallesi 5173 Ada 9 Parsel Zemin+1.Kat 2 Nolubb.Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi Cepheli Ve Sebze Meyve Hali Karşısındadır. Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 15.160,61 m2

Arsa Payı : 500/4500

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Küçük sanayi alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.884.561,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde ipotek ve haciz şerhleri bulunmakta olup, ayrıntısı tapu kayıtlarından öğrenilebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 14:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 1908 Ada, 13 Parsel, 21 Nolu Bağımsız Bölüm kayıtlı daire. Ayrıntısı satış ilanından ve ekli bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.

Adresi : Uşak İli Merkez İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 1908 Ada 13 Parsel B Blok 5.Kat 21 Bb.Fevzi Çakmak Mah. Halil Kaya Gedik Bulvarı Koru Sitesi B Blok 5. Kat N:21 Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 3.817,00 m2

Arsa Payı : 1/64

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık nizamda 7 kata müsadeli konutlanındadır.

Kıymeti : 1.067.643,75 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde ipotek ve haciz şerhleri bulunmakta olup, ayrıntısı tapu kayıtlarından öğrenilebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 14:50

20/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.