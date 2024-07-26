T.C. Uşak İcra Dairesi
T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
2024/153 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/153 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KUYUCAK Mahalle/Köy, 6070 Ada, 10 Parsel, 29 Nolu Bağımsız Bölüm daire.
Adresi : Fatih Mahallesi, 5.Köksal Sokak, Artun Residance Sitesi ,A Blok, No:15, Kat: 9, Daire:29 Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 165 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli planında ayrık nizamda 8 kata müsadeli konut alanında kalmakta
Kıymeti : 3.402.699,05 TL
KDV Oranı : %20 ( Teslim tarihindeki güncel oran alınır)
Kaydındaki Şerhler: 22/07/2024 Tarihli UYAP Takbis takyidat raporu gibidir. Yönetim planı ve ipotek kaydı.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 11:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 11:29
22/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065922