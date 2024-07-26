T.C. Uşak İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2024/153 TLMT.



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/153 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KUYUCAK Mahalle/Köy, 6070 Ada, 10 Parsel, 29 Nolu Bağımsız Bölüm daire.

Adresi : Fatih Mahallesi, 5.Köksal Sokak, Artun Residance Sitesi ,A Blok, No:15, Kat: 9, Daire:29 Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 165 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli planında ayrık nizamda 8 kata müsadeli konut alanında kalmakta

Kıymeti : 3.402.699,05 TL

KDV Oranı : %20 ( Teslim tarihindeki güncel oran alınır)

Kaydındaki Şerhler: 22/07/2024 Tarihli UYAP Takbis takyidat raporu gibidir. Yönetim planı ve ipotek kaydı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 11:29

22/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065922