T.C. UŞAK1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2022/2101 Esas
Konu : ALİ ŞAHİN
İLAN
Davacı Erol ŞAHİN tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ALİ ŞAHİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 07/07/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 30065431204
ADI SOYADI : ALİ ŞAHİN
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 25/12/1949
DOĞUM YERİ : EŞME
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|BASIN NO: ILN01930838