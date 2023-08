T.C. UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2023 / 00:01

T.C. UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/199 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Edirne İli, Meriç İlçesi, Nasuhbey Mahallesi / Köyü, Ada No: 335 , Parsel No: 7'da Göksel BALKAN adına kayıtlı 20202,11 m² tarla vasıflı taşınmazın 1626,45 m²'lik daimi irtifak hakkı ve 5,29 m²'lik pilon yeri kısmının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre taşınmazın hazırlanan istimlâk haritasına göre Ada No: 335, Parsel No: 7'da kayıtlı taşınmazın 1626,45 m²'lik daimi irtifak hakkı ve 5,29 m²'lik pilon yeri kısmına ilişkin olmak üzere, kamulaştırma bedelinin tespit ve tesciline karar verilmiş olup, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 Sayılı Yasa'nın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 13/07/2023 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır. 2942 Sayılı Yasa'nın 4650 Yasa ile değişik 10. maddesinin 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 26/07/2023