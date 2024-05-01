T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

ESAS NO : 2021/504 Esas

KARAR NO : 2024/324

İhbar eden Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı ile davalılar, Fatma SAĞLAM, Hatice SAĞLAM, Kemal SAĞLAM veVAKFIKEBİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABÜLÜ ile, Trabzon İli, Vakfıkebir ilçesi, Sekmenli Mahallesi, Cilt No:28, Hane No:59, BSN No:16'da nüfusa kayıtlı 11244029856 T.C. Kimlik numaralı Mustafa ve Sakine oğlu, Mehmet Sağlam'ın "05/04/1950" olan ölüm tarihinin 05/06/1950 olarak TESPİTİNE,ile bu tarihin ÖLÜM TARİHİ OLARAK TESCİLİNE ve nüfus kayıtlarının bu şekilde DÜZELTİLMESİNE, karar verildiği hususu davalı Hatice SAĞLAM(112*****910)'a tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 25/04/2024