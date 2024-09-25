T.C. Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 / 00:01

T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1340 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle, Van ili, İpekyolu ilçesi, Eskişehir Mahallesinde bulunan 582 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 2/6 hissesi bulunan Lebo ve Emine isimli kişilerin sağ olup olmadıklarının ve yaşayıp yaşamadıklarının bilinmediğini mütegayyip olduklarını belirterek bu kişiler adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ismi geçen gaip olduğu bildirilen kişiler hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişilerinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazine adına tescil edilebileceği ilan olunur. 08/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN02093327