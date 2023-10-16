T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/163 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Van İli İpekyolu İlçesi Hatuniye Mahallesi 667 ada 31 parseldeki (Yeni İmar Uygulaması Sonucu: 5047 ada 7 nolu parsel) sayılı taşınmaza ilişkin olarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalı Ferit KÖKE aleyhine kamulaştırma davası açıldığı ilan olunur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/163 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/04/2023