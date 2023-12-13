T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/480 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/12/2023
S.No Mahalle Ada/Parsel Dosya Esas
Van/Edremit Doğanlar Mahalle/Köyü 101 ada, 205 parsel 2023/478
Van/Edremit Doğanlar Mahalle/Köyü 122 ada, 16 parsel 2023/479
Van/Edremit Doğanlar Mahalle/Köyü 4502 ada, 6 parsel 2023/480
Van/Edremit Doğanlar Mahalle/Köyü 4502 Ada, 4 Parsel 2023/481
Van/Edremit Doğanlar Mahalle/Köyü 101 ada, 205 parsel 2023/481
Van/Tuşba Arısu Mahalle/Köyü 112 Ada, 8 Parsel 2023/484
Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 106 ada 189 parsel 2023/485
Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 106 ada, 182 parsel 2023/486
Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 106 ada, 178 parsel 2023/487
Van/Tuşba Dibekdüz Mahalle/Köyü 101 ada, 7 parsel 2023/488
Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 102 ada, 38 parsel 2023/489
Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 106 ada, 135 parsel 2023/490
Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 101 ada, 49 parsel 2023/491
Van/Tuşba Topaktaş Mahalle/Köyü 119 ada, 19 parsel 2023/492
Van/Tuşba Topaktaş Mahalle/Köyü 119 ada, 24 parsel 2023/493
Van/Tuşba Topaktaş Mahalle/Köyü 124 ada, 31 parsel 2023/494
Van/Tuşba Arısu Mahalle/Köyü 109 ada, 1 parsel 2023/495
Van/Tuşba Arısu Mahalle/Köyü 116 ada, 2 parsel 2023/497
Van/Tuşba ARISU Mahalle/Köyü 112 ada, 17 parsel 2023/498
Van/Tuşba AYANIS Mahalle/Köyü 122 ada, 4 parsel 2023/499
Van/Tuşba Ayanıs Mahalle/Köyü 107 ada, 29 parsel 2023/500
Van/Tuşba AYANIS Mahalle/Köyü 107 ada, 22 parsel 2023/501
Van/Tuşba AYANIS Mahalle/Köyü 109 ada, 23 parsel 2023/502
Van/Tuşba AYANIS Mahalle/Köyü 108 ada, 14 parsel 2023/503
Van/Tuşba Ayanıs Mahalle/Köyü 108 ada, 9 parsel 2023/504
Van/Tuşba Ayanıs Mahalle/Köyü 108 ada, 4 parsel 2023/505
Van/Tuşba AyanısMahalle/Köyü 108 ada, 2 parsel 2023/506
Van/Tuşba AYANIS Mahalle/Köyü 109 ada, 10 parsel 2023/508
Van/Tuşba ARISU Mahalle/Köyü 116 ada, 5 parsel 2023/509
Van/Tuşba Arısu Mahalle/Köyü 112 ada, 11 parsel 2023/510
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01949692