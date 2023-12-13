T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/480 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/12/2023

S.No Mahalle Ada/Parsel Dosya Esas

Van/Edremit Doğanlar Mahalle/Köyü 101 ada, 205 parsel 2023/478

Van/Edremit Doğanlar Mahalle/Köyü 122 ada, 16 parsel 2023/479

Van/Edremit Doğanlar Mahalle/Köyü 4502 ada, 6 parsel 2023/480

Van/Edremit Doğanlar Mahalle/Köyü 4502 Ada, 4 Parsel 2023/481

Van/Edremit Doğanlar Mahalle/Köyü 101 ada, 205 parsel 2023/481

Van/Tuşba Arısu Mahalle/Köyü 112 Ada, 8 Parsel 2023/484

Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 106 ada 189 parsel 2023/485

Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 106 ada, 182 parsel 2023/486

Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 106 ada, 178 parsel 2023/487

Van/Tuşba Dibekdüz Mahalle/Köyü 101 ada, 7 parsel 2023/488

Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 102 ada, 38 parsel 2023/489

Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 106 ada, 135 parsel 2023/490

Van/Tuşba Dibekdüzü Mahalle/Köyü 101 ada, 49 parsel 2023/491

Van/Tuşba Topaktaş Mahalle/Köyü 119 ada, 19 parsel 2023/492

Van/Tuşba Topaktaş Mahalle/Köyü 119 ada, 24 parsel 2023/493

Van/Tuşba Topaktaş Mahalle/Köyü 124 ada, 31 parsel 2023/494

Van/Tuşba Arısu Mahalle/Köyü 109 ada, 1 parsel 2023/495

Van/Tuşba Arısu Mahalle/Köyü 116 ada, 2 parsel 2023/497

Van/Tuşba ARISU Mahalle/Köyü 112 ada, 17 parsel 2023/498

Van/Tuşba AYANIS Mahalle/Köyü 122 ada, 4 parsel 2023/499

Van/Tuşba Ayanıs Mahalle/Köyü 107 ada, 29 parsel 2023/500

Van/Tuşba AYANIS Mahalle/Köyü 107 ada, 22 parsel 2023/501

Van/Tuşba AYANIS Mahalle/Köyü 109 ada, 23 parsel 2023/502

Van/Tuşba AYANIS Mahalle/Köyü 108 ada, 14 parsel 2023/503

Van/Tuşba Ayanıs Mahalle/Köyü 108 ada, 9 parsel 2023/504

Van/Tuşba Ayanıs Mahalle/Köyü 108 ada, 4 parsel 2023/505

Van/Tuşba AyanısMahalle/Köyü 108 ada, 2 parsel 2023/506

Van/Tuşba AYANIS Mahalle/Köyü 109 ada, 10 parsel 2023/508

Van/Tuşba ARISU Mahalle/Köyü 116 ada, 5 parsel 2023/509

Van/Tuşba Arısu Mahalle/Köyü 112 ada, 11 parsel 2023/510