T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/174 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu Van İli, İpekyolu İlçesi, Baklatepe Mahallesi, 102 ada, 453 parsel sayılı taşınmazın 144,46 m² lik ve 102 ada 454 parsel sayılı taşınmazın 32,75 m² lik kısmına ilişkin olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Hasan Talan aleyhine kamulaştırma davası açıldığı ilan olunur. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/174 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.07/04/2023