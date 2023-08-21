T.C. VEZİRKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2023 / 00:01

T.C.

VEZİRKÖPRÜSULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2022/1 Tereke

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Tereke Teslimi davası ara kararı nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan mirasçı Doğan Büyükyıldız'ın tebliğe yarar açık adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediği gözetilerek, miras bırakan Saadet Ceylan'ın terekesinin teslimine dair Mahkememizin yukarıdaki esasında açılan davanın duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Mirasçı Doğan Büyükyıldız'ın, durusma günü olan 11/10/2023 günü saat 09:06'ya müteveffa Saadet Ceylan'dan intikal eden terekeyi kabul edip etmediği hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde müteveffadan intikaleden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

MİRASÇI : DOĞAN BÜYÜKYILDIZ - 19627759758 , İSMET oğlu/kızı KAMİLE olma,28/11/1972 doğumlu, ÇORUM ili, SUNGURLU ilçesi, TUĞCU mah/köy 106 Cilt, 1 Aile sıra no, 77 sırada nüfusa kayıtlı.