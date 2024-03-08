T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/73Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :

D. NO İL İLÇE KÖY ADA PARSEL Alan

1-2024/73 Kırklareli Vize Soğucak 117 37 579,94 m2

2-2024/75 Kırklareli Vize Soğucak 117 39 2925,39 m2

3-2024/77 Kırklareli Vize Soğucak 119 55 171,94 m2

4-2024/79 Kırklareli Vize Soğucak 118 8 976,00 m2

5-2024/81 Kırklareli Vize Soğucak 118 4 296,71 m2

6-2024/83 Kırklareli Vize Soğucak 118 2 622,14 m2

7-2024/74 Kırklareli Vize Soğucak 117 38 2.069,32 m2

8-2024/76 Kırklareli Vize Soğucak 119 53 38,19 m2

9-2024/78 Kırklareli Vize Soğucak 118 9 752,21 m2

10-2024/80 Kırklareli Vize Soğucak 119 1 1.987,87 m2

11-2024/82 Kırklareli Vize Soğucak 118 3 635,59 m2

12-2024/84 Kırklareli Vize Soğucak 118 1 492,76 m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANANOİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 04.03.2024