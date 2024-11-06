T.C. Vize Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

T.C. VİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/277 Esas

Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Merve Karakuzu Ceylanoğlu tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi istemi davası nedeniyle; Salih ve Hatice'den olma 01/07/1892doğumlu 57157127678 T.C. Kimlik numaralıEmine Koyuncu'nun 18/10/1986 tarihinde vefat ettiği bugüne kadar yapılan araştırmalarda kanuni mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmakla; TMK madde 594 "Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır" 57157127678 T.C. Kimlik numaralıEmine Koyuncu'nun kanuni mirasçıları olduğunu iddia eden şahısların İKİNCİ İLANIN yayınladığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma haklarının saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği TMK'nun 594. maddesi uyarınca ilan olunur.