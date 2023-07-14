T.C. YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

İ L A N

Sayı : 2023/454 Esas12/06/2023

MALİYE HAZİNESİ ile ALİ KIZI EMİNE MİRASÇILARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Yalova ili Termal ilçesi Akköy Köyü 238 ada 4 parsel sayılı taşınmazların maliki olan ve gaipliğine karar verilmesi istenen ALİ KIZI EMİNE mirasçılarının tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından gaipliğine karar verilmesi talep olunmakla, ALİ KIZI EMİNE mirasçılarının gaipliği hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 1 AY İÇİNDE mahkememize haber vermeleri hususu TMK'nın 33/2-3. Maddesi uyarınca İLAN olunur. Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.