T.C. YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/1217 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa PERO ÖZER'e ait mirasçılık belgesi isteme davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Müteveffa PERO ÖZER'in yasal mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın ve payının devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.