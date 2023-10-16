T.C. YENİŞEHİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ GAZETE İLANI

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01



HÜKÜM ÖZETİ

Dosya No : 2022/36 EsasKarar No :2023/522

SANIK : MUHAMMET MUSTAFA, Nedim ve Fatma oğlu, 10/11/1995 HALEP doğumlu, Karşıyaka Tekel cad. No:10 Şehitkamil - GAZİANTEP adresinde oturur.TC Kimlik No:99430643772

SUÇ : Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama

SUÇ TARİHİ : 03/09/2019

SUÇ YERİ : BURSA/YENİŞEHİR

KARAR TARİHİ : 26/04/2023

KARAR NİTELİĞİ :2 Yıl 2 Ay 7 Gün, 2240TL Adli Para Cezası

KANUN MADDESİ : TCK 245/1,TCK 35,TCK 62, TCK 52/2-4, TCK 53/1-2-3, TCK 58/7 maddeleri

Yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adresine çıkarılan tebligatların iade döndüğü, şahsın tebligata yarar güncel açık adresine ulaşılamadığı ve daha evvel dava dosyasında kendisine usulüne uygun yapılan bir tebligatın da bulunmadığından, sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden " Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla ulaştırılacak bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.13/10/2023