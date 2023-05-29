T.C. YENİŞEHİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ GAZETE İLANI

Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2023 / 00:01

HÜKÜM ÖZETİ

Dosya No : 2022/601 Esas

Karar No :2023/311

SANIK : TEYFUR BAKORADZE, Recep ve Meryem oğlu, 22/06/1992 ÖZBEKİSTAN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Erkek Öğrenci Yurdu Blok No: 458 İç Kapı No: 1 Konyaaltı/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No:99379310810

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 17/01/2021

SUÇ YERİ : BURSA/YENİŞEHİR

KARAR TARİHİ : 06/03/2023

KARAR NİTELİĞİ : Mahkememizin CMK'nın 3. Ve 4. Mad. Uyarınca GÖREVSİZLİĞİNE, Görev Uyuşmazlığı nedeniyle uyuşmazlığın çözümü için dosyanın Bursa Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

KANUN MADDESİ : TCK 157/1

Yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adresine ve ayrıca adres araştırması sonucu bildirilen adreslere çıkarılantebligatların iade döndüğü ve daha evvel dava dosyasında kendisine usulüne uygun yapılan bir tebligatın da bulunmadığından, sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden " Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup,adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla ulaştırılacak bir dilekçeveya zabıt katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.