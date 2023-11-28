T.C. YERKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 / 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş(TEİAŞ) tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlardan irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş yatırım programında 16.D.00.0280proje numarası ile yer alan 380 Kv Yozgat 380 TM- İç Anadolu DGKÇS EİH. sahası altında kalan bir kısım taşınmazların mülkiyet/irtifak hakkının tespit edilecek bedel karşılığı 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğinceTürkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü adına kamulaştırma kararı alındığı,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına YerköyZiraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10)gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Duruşmanın Yerköy Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetiye uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,

5-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim AŞ(TEİAŞ) yönetilmesi gerektiği,

6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

Hususlarında keyfiyet 2942 sayılı KamulaştırmaKanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Dosya

Esas No İli/İlçesi/

Köyü Ada Parsel No Mülkiyet Kam.

Alanı (m²) İrtifak

Kam.

Alanı (m²) Duruşma Tarihi

Saati Malikin Adı Soyadı 2023/536 Yozgat/Yerköy

Hacıuşağı 117/16 - 436,10 17/01/2024

09.00 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yakup Temiz, Müzeyyen Muktadir, Emine Yıldırım, Rabia Akbaba, Fatma Muktadir, Sümeyra Talu, Beyzanur Ateş, Elif Nur Temiz, Duygu Sema Temiz, 2023/606 Yozgat/Yerköy

Süleymanlı 104/23 - 7.075,95 17/01/2024

09.10 Emine Başer, Dilek Karakut Ünal, Sabri Karakurt 2023/608 Yozgat/Yerköy

Kayadibi 179/8 - 427,59 14/02/2024

14.20 Veysel Eryılmaz 2023/612 Yozgat/Yerköy Salihli 104/23 225,00 5.037,43 17/01/2024

09.15 Mehmet Ali Aygar